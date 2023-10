A savoir que le PSG soit signalé au moins deux fois hors-jeu, qu’il y aient au moins 8 corners dans la partie, que Lucas Hernandez, Dan Burn et Fabian Schär cadrent au moins une frappe et que le défenseur suisse réussisse au moins deux tacles. Un pari fou qui s’est réalisé in-extremis en toute fin de match. En effet, dans le temps additionnel (90e+1), l’international suisse a déclenchée qui a fait mouche pour le but du 4-1. Par conséquent,ce coup d’éclat de Fabian Schär a rapporté au parieur plus de 12 000 euros. Comme quoi le malheur des Parisiens a fait le bonheur d’un fan anglais, qui en plus de voir son équipe triompher, cerise sur le gâteau, a amassé une petite fortune.

