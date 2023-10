XALIMANEWS-Ce mardi soir à Bollaert, le Racing Club de Lens va recevoir Arsenal dans le cadre de la seconde journée de la Ligue des champions pour le compte du groupe B. Après le nul convaincant face à Séville en Andalousie (2-1), Nampalys Mendy et ses coéquipiers rêvent d’exploit ce soir face à un adversaire qui rappelle beaucoup de souvenirs aux fans des Sang et Or.

Après avoir retrouvé la Ligue des champions plus de vingt ans après, et réalisé un premier match presque abouti en Andalousie face au Séville FC (1-1), le Racing Club de Lens s’attaque ce soir à un autre gros morceau. Pour le choc de ce mardi à Bollaert, Nampalys Mendy crédité d’une très belle copie face aux Espagnols lors du premier match de groupe pour sa première avec les Sang et Or cette saison, devrait démarrer face aux Gunners ce soir. Titulaire lors du match gagné en déplacement face à Strasbourg (0-1) lors de la 7e journée, le Lion de la Teranga qui retrouve du rythme va être utile à ses coéquipiers pour ce choc face aux protégés de Mickaël Arteta, qui ont etrillé le PSV Eindhoven (4-0) lors de la première journée. Vingt-cinq ans avant le match de mardi entre Lens et Arsenal, les Sang et Or avaient réussi un exploit en s’imposant face aux Gunners à Wembley (0-1). Du coup, le club nordiste réalisait le plus grand exploit de son histoire, et une performance majeure dans celle du football tricolore, en allant gagner à Wembley (1-0).

Si Nampalys Mendy et ses coéquipiers arrivent à mater Gabriel Jésus et compagnie, ils réaliseront un gros exploit et pourraient s’emparer du coup, du fauteuil de la poule B. Mais, que ça ne va pas être une partie de sinécure face à un bloc qui fait partie du trio de tête de la réputée Premier League, avec 17 points à égalité avec Tottenham et à 1 unité du leader, Manchester City (1er, 18 pts).

Voici les compositions probables des 2 équipes

Onze de départ du RC Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Machado, Diouf, Nampalys Mendy, Aguilar – Fulgini, Sotoca – Wahi

Onze de départ d’Arsenal : Raya – Zinchenko, Saliba, Gabriel, White – Rice, Odegaard, Havertz – Saka, Gabriel Jesus, Trossard