Pour leur entrée en matière, les vainqueurs de la compétition en 2021, ont été comme à leur image en Premier League, pas inspirés et inconstants. Avec un onze de départ, où le portier titulaire Edouard Mendy etait sur le banc au profit de son remplaçant habituel Kepa, Chelsea comptait reussir ses débuts dans la poule E. Mais, pour ne rien arranger, les Locaux vont ouvrir le score avant le quart d’heure par Orši? (13e.1-0), qui prend de vitesse Koulibaly et Wesley Fofana. Dominateurs sans être decisifs, les Londoniens vont buter sur un bon gardien adverse et concèderont un premier revers d’entrée. Pour ses débuts avec ses nouveaux coéquipiers, Pierre Emerick-Aubameyang s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (50e). Le Dynamo d’offre une victoire de prestige et s’empare provisoirement de la tête du groupe E.

