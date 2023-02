XALIMANEWS-Ce mercredi, les Blues de Chelsea se déplacent dans la Ruhr pour défier Dortmund, dans le cadre de la manche aller des huitièmes de Ligue des Champions. Les coéquipiers de Koulibaly pas au mieux en Premier League, vont rencontrer des Marsupiaux qui pètent la forme depuis la reprise.

Dortmund/Chelsea, ce sera le choc entre la meilleure équipe de la reprise en Bundesliga contre l’un des cadors de la Premier League le moins en forme depuis le début de la saison. Dortmund, c’est 5 victoires consécutives depuis la reprise du championnat allemand et l’une des 3 meilleures défenses, ce qui le place à la 3ème place (40 pts), derrière le Bayern 1er, 43 pts) et l’Union Berlin (42 pts). Par contre, Chelsea (10e, 31 pts), loin derrière Arsenal (1er, 51 pts), City (2e, 48 pts) et United (3e, 46 pts), reste sur 3 nuls consecutifs en championnat et n’a plus gagné depuis le 15 j1nvier contre Crystal Palace (1-0). Cependant, en Ligue des champions, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly montrent souvent un visage plus clinquant. Le champion d’Afrique d’Afrique sénégalais, devrait prendre la place de Badiashile, la nouvelle recrue défensive des Blues. Le capitaine des Lions reste cependant incertain pour ce match.

Pour ce soir, il y’a beaucoup de joueurs indisponibles dans les deux camps. Côté Allemand, Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Abdoulaye Kamara et Mateu Morey sont absent, par contre Thomas Meunier fait son retour. Chez les Anglais, N’Golo Kanté, Christian Pulisic, et Edouard Mendy sont blessés, tandis que Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Denis Zakaria, Raheem Sterling sont eux incertains. Pierre-Emerick Aubameyang, Benoît Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana et Andrey Santos ne sont pas qualifiés pour la compétition.

ADVERTISEMENT

Le vainqueur de la Ligue des champions en 2021, devra tout de même se méfier de la formation de Dortmund qui sera irresistible à domicile, portée par son extraordinaire public du Signal duna Park.

Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro – Bellingham, Can – Adeyemi, Reus, Brandt – Haller

Chelsea : Arrizabalaga – James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell – Loftus-Cheek, Fernandez – Mount, Felix, Mudryk – Havertz

Mercredi 15 février

20h 00 Dortmund/Chelsea