Le match choc de ces huitièmes aller de ce mercredi, opposait Allemands et Anglais. Au Signal Iduna Park, les Marsupiaux qui font un excellente reprise de championnat avec 5 victoires consécutives, ont disposé des Blues de Chelsea qui restait sur 3 nuls consécutifs. C’est un contre supersonique du jeune Karim Ayedemi (63e, 1-0) qui a eu raison de la défense de Chelsea, où Thiago Sylva et Kalidou Koulibaly ont fourni une belle prestation. L’international sénégalais a été convaincant, propre dans ses interventions et solide. D’ailleurs, il a failli égaliser, si Emre Can n’avait pas sorti la balle sur sa ligne. Avec ce revers, les Blues doivent sortir le bleu de chauffe lors de la manche retour pour essayer de rencerser la situation. Dans l’autre match de la soirée, le Benfica de Lisbonne est allé disposer du Cercle de Bruges. Les buts portugais ont été les oeuvres de Joaa Maria, sur un penalty obtenu par Gonçalo Ramos (51e, 0-1) et David Neres (88e, 0-2). Les Benfiquistes prennent une bonne option pour la qualification.

