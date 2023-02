Sortie deuxième de sa poule derrière Chelsea, la formation lombarde pas très en forme ces derniers temps en Série et qui fera sans Olivier Giroud, devrait se rassaisir face à la formation londonienne, elle qui sera aussi amputée de Lloris et de 3 autres milieux de terrain, dont Betancur et Bissouma. Ce choc risque de voir se croiser 2 Lions de la Teranga, Fodé Ballo Touré et Pape Matar Sarr. Si le défenseur latéral gauche des Lions n’est pas un titulaire dans le dispositif du coach lombard, par contre, le milieu de terrain, remplaçant aussi, pourrait profiter des absences des cadres du milieu des Spurs pour gagner un place de titulaire ce soir. Les Milanais devront tout de même montrer un visage beaucoup plus reluisant pour s’extirper du piège de Tottenham. Avec un grand vécu en Ligue des champions (7 titres), les Rossoneri pourront bien négocier cette manche aller avant le retour à Londres. Cependant, les Spurs ont de la matière pour réussir un grand coup dans la Lombardie.

