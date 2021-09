Enfin, à Bruges pour le compte de la poule A, Abdou Diallo et le PSG qui alignait pour la première fois au coup d’envoi, sa triplette offensive ( Mbappé-Neymar-Messi), rendaient visite à l’équipe locale. Dans un stade plein à craquer, l’effet Messi ayant passé par là, les Parisiens n’ont pu faire un récital, chahutés, dominés voir bousculés durant presque toute la partie, les Franciliens ont du sans remettre à Keylor Navas et au génie de Mbappé sorti après sur blessure et qui a servi Herrera pour l’ouverture du score (15e, 0-1). Mais, les Brugeois, entreprenants, volontaires, enthousiastes, vont recoller au score par leur capitaine Vaneken après un joli travail d’équipe. Les Belges ont frôlé l’exploit devant la bande à Abdou Diallo. L’autre Sénégalais, Idrissa Gana Gueye, en pleine depuis le début de saison n’a pas participé à ce match car il purgeait son second et dernier match de suspension.

