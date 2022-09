XALIMANEWS-Dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des champions, le Bayern de Munich de Sadio Mané s’est imposé dans le choc de la soirée face au Barça (2-0) et s’empare de la tête du groupe C. En France, l’OM de Pape Gueye a enchaîné un.second revers face à l’Eintracht Francfort (0-1) et occupe la dernière place de son groupe, tandis que Tottenham de Pape Matar Sarr a été puni en fin de match par le Sporting (2-0).

Encore une fois de plus, le Bayern de Munich a dompté le Barça en Ligue des champions. La cuvée bavaroise 2022/2023, amputée de Lewandowski parti chez l’adversaire de ce soir mais qui s’est enrichie de Sadio Mané, a fait comme ses devancières. Le Rekormeister s’est imposé dans le choc de la soirée (2-0) et s’empare de la première place du groupe C. Sadio Mané titularisé d’entrée et ses coéquipiers ont été bousculés dans les 30 premières minutes, par une seduisante formation catalane. Cependant, les visiteurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux même, après beaucoup d’occasions, créées mais vendangées. Et face à un adversaire comme le Bayern ca peut se payer cash. Et cela s’est vérifié au retour des vestiaires, avec l’ouverture du score de la tête, par Lucas Hernandez sur un corner de Kimmich mal jugé par Ter Stegen (50e, 1-0). Les Bavarois, dans la foulée, vont porter l’estocade par Sané, servi dans la surface par Musiala (54e, 2-0). Sadio Mané pas dans son assiette ce soir, remplacé par Serge Serge Gnabry (69e) et ses partenaires, prennent du coup la 1ère place du groupe C. Dans l’autre match, l’inter de Milan s’est imposé en déplacement face au Viktoria Plezen de Modou Ndiaye et se replace dans la course.

Pour le compte de la poule D, l’Onympique de Marseille de Pape Gueye qui n’a disputé la moindre minute ce soir, s’est incliné à domicile face à l’Eintracht Francfort, malgré un Velodrome acquis à sa cause. Les Olympiens ont été douchés en debut de seconde période par Lindstrom (50e, 0-1). Avec ce second revers de rang, les Phocéens qui ne parviennent plus à gagner en Ligue des champions, prennent le bonnet d’âne de la poule D. Dans l’autre match du groupe, Tottenham sans Pape Matar Sarr non inscrit sur la feuille de match, a été puni à Lisbonne par le Sporting (2-0). Les 2 buts portugais ont été inscrits en toute fin de match.