Dans le groupe F, les Allemands du RB leipzig peuvent sans mordre les doigts. Dominateurs la pluoart du temps en première période, les partenaires d’Abdou Diallo crédité d’un.bon match, ont plié face au Real de Madrid dans les 10 dernières minutes (2-0), et peuvent regretter les occasions gâchées. Du coup, avec 0 point en 2 journées, le champion d’Afrique 2022 et ses coequipiers n’ont plus le droit à l’erreur, eux qui occupent la dernière place du groupe. Et enfin, dans le groupe H, le Maccabi Haifa d’Abdoulaye Seck recevait le PSG de Neymar, Messi et Mbappé. L’international sénégalais débutait la rencontre sur le banc de touche. Ses coequipiers vont faire preuve d’un bel état d’esprit, ouvrant le score par Chery(24e, 1-0), sur un joli mouvement. Bousculant les favoris parisiens, les Israeliens n’ont pas pu corser l’addition sur les occasions qu’ils se sont créées, et finalement ils ont du subir la puissance du MMN, sur trois buts de Mbappé (37e, 1-1), Messi (69e, 1-2) et Neymar (1-3). Abdoulaye Seck entré en jeu a la 55ème minute, a été pris de vitesse sur les 2 dernières réalisations parisiennes. Avec 2 revers en autant de matchs, le Maccabi Haifa occupe la lanterne rouge de la poule H, dominée par le PSG qui distance au goal average le Benfica de Lisbonne victorieux (1-2) en déplacement de la Juventus qui concède sa deuxième défaite.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy