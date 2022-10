XALIMANEWS-Dans le cadre de la 3ème journée des phases de groupes de la Ligue des champions, les Blues de Chelsea de Koulibaly et Edouard Mendy et le RB Leipzig d’Abdou Diallo, dos au mur, se sont repris en dominant l’AC Milan de Ballo Touré (3-0) et le Celtic de Glasgow (3-1). Du coup, ces 2 formations se relancent dans la course à la qualification aux 8èmes.

Bons derniers de leurs poules respectives, F et E, Chelsea et le RB Leipzig, se devaient de remporter les 3 points de la victoire pour espérer décrocher la qualification pour les 8èmes. Aux termes de leurs oppositions contre Les Italiens et les Ecossais, Anglais et Allemands ont fait le job, et de fort belle manière.

En Angleterre, à Stamford Bridge, Chelsea avec un bon Koulibaly qui retrouvait une place de titulaire dans l’axe et un Mendy aligné remplacant en revenant de blessure, s’est offert l’AC Milan (3-0) de Fodé Ballo Touré, qui disputé toute la rencontre tout en étant crédité d’un carton jaune. Les réalisations des Blues sont de Wesley Fofana (24e), sorti sur blessure, Aubameyang (56e) et Reece James (61e). Du coup, ce succès relance Chelsea (2e, 4 pts+2) qui devance le Milan (3e, 4 pts-1), dépossédé de sa première place par Salzbourg (1er, 5 pts+1), victorieux (1-0) du Dinamo Zagreb (4e, 3 pts-2). La poule F est ainsi complètement relancée et les équipes se tiennent de très près.

En Allemagne, le RB Leipzig, après 2 défaites de rang, face au Shakhtar à domicile (1-4) et le Real à Madrid (2-0), s’est bien repris en infligeant un 3-1, aux Ecossais du Celtic. Portés par Nkunku, buteur(27e) et passeur sur le 2ème but de Silva (64e et 77e), les Allemands ont fait le job, face à des adversaires qui avaient pourtant égalisé par Jota (47e). Les partenaires d’Abdou Diallo, sur le banc durant toute la rencontre, se relancent en occupant la 3e place (3 pts-3). Dans l’autre match du groupe, le Real (1er, 9 pts+6) a fait le plein de points en disposant par un but d’écart (2-1), du Shakhtar (2e, 4 pts+2). Le Celtic avec 1 pt moins 5, occupe la dernière place de la poule E.