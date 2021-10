XALIMANEWS-Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions et pour le compte de la poule A, le PSG recevait Leipzig qui sortait de 2 défaites. Au terme d’un match assez débridé et pas trop maîtrisé, Idrissa Gana Gueye sorti en seconde période et ses partenaires se sont imposés dans la souffrance (3-2), avec un doublé de Messi et un but de Mbappé.

Paris s’est fait peur et aurait pu connaître un mauvais sort lors de cette 3e journée. Opposés aux Allemands de Leipzig qui avaient perdu leurs 2 premières sorties, les Franciliens peuvent remercier Navas, Mbappé et Messi. Après la victoire, un peu plutôt dans la journée de City à Bruges (5-1), le PSG se devait de battre Leipzig pour garder sa première place. Le début du match fut à l’avantage des Visiteurs, déjà 7 minutes de jeu et 3 arrêts de Navas. Le pressing haut de l’adversaire gêne le club de la capitale. Contre le contre du jeu, Mbappé ouvre le score sur une échappée (10e, 1-0). Sans maîtriser son sujet, Paris concède l’égalisation à la 27e minute par André Silva (1-1), et tout est à refaire. Le match est assez débridé, mais Leipzig arrête son pressing haut après son égalisation. La mi-temps intervient sur ce score nul (1-1). En seconde période, les partenaires de Nkunku entrent dans le vif du sujet comme en première mi-temps et vont mener à la marque sur un but de Mukiele à la suite d’un centre venu de la gauche (56e, 1-2), stupeur au Parc. 4 minutes plus tard, Pochettino opère 2 changements, Gana qui a écopé d’un jaune et Herrera sortent pour Danilo et Wijnaldum. À la 66e minute, sur un contre favorable, Mbappé le meilleur Parisien de la soirée va servir Messi pour l’égalisation (2-2), avant d’obtenir un penalty transformé par l’Albiceleste d’un Panenka, pour son doublé (73e, 3-2). Le PSG venait de renverser le RB Leipzig et en toute fin de temps additionel, Hakimi obtient un autre penalty, cette fois çi, tiré et raté par Mbappé.

Sans être dominateurs, les Parisiens s’en sont remis à Navas, Mbappé et Messi pour battre, dans la douleur, les Allemands qui ont concédé leur 3e défaite de rang et occupent la dernière place de la poule A. Le PSG, grâce à ce second succès, garde la tête du groupe avec 7 points, devant Manchester City (2e, 6 pts) qui est allé s’imposer largement à Bruges (1-5).