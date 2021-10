L’international Sénégalais, Boulaye Dia de retour de blessure et présent à l’entraînement d’avant match et ses partenaires, devront réaliser un bon résultat, ce mercredi à Berne face aux Youngs Boys, sous peine de voir leurs chances de qualification compromises. Créditée d’un nul à domicile face à l’Atalanta (2-2) et d’une défaite amère face à Manchester United (1-2), la formation espagnole doit battre l’équipe suisse ou mieux faire match nul pour garder, intactes, ses chances de qualification. Avec 1 point au compteur, Boulaye Dia et ses partenaires, bon derniers, peuvent doubler leurs adversaires qui totalisent 3 points, en cas de succès sur eux. Cependant, la tâche ne sera pas du tout aisée, car, à domicile, les Youngs Boys savent se sublimer.

