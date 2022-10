XALIMANEWS-Ce mardi, se disputait la première partie de la 3ème journée des matchs de poule de la Ligue des champions. Une journée marquée par les cartons, du Bayern de Mané, buteur, face au FC Viktoria (5-0) et de l’OM de Pape Gueye face au Sporting (4-1), pour une première victoire phocéenne dans la compétition après une longue série d’insuccès. En Allemagne, Tottenham de Pape Matar Sarr a été contraint au nul par l’Eintracht (0-0).

Et de 3 sur 3 pour le Bayern de Munich, dans cette Ligue des champions. Après les succès devant l’Inter (0-2) et le Barça (2-0), le Rekordmeister recevait la formation tchèque du FC Viktoria Plezen. En cas de victoire, Sadio Mané et ses partenaire se raprocheraient des 8èmes. Et dans leur antre de l’Allianz Arena, les champions l’Allemagne ont été sans pitié pour leurs adversaires. En démonstration et avec un Mané, buteur (21e, 3-0) et passeur pour le doublé de Sané (7e et 50e), les Bavarois ont écrasé les Tchèques. Les autres réalisations sont venues de Gnabry (13e, 2-0) et Choupo Moting (59e, 5-0). Avec ce secont but de rang après celui marqué ce week-end en championnat face à Leverkusen, le Ballon d’Or africain ouvre son compteur but en.LDC cette saison. Quand au Bayern, avec 9 points, pour 9 buts marqués et 0 concédé, il pointe seul à la tête de la poule C. Dans l’autre match du groupe, le Barca (3e, 3 pts) a essuyé une seconde défaite d’affilée dans la poule, battue (0-1) par l’Inter (2e, 6 pts).

En France, l’Olympique de Marseille a réalisé une tres bonne opération devant le leader, le Sporting (1er, 6 pts). Face à une formation portugaise qui aurait pu se rapprocher des 8èmes en cas de 3e succès de rang, Pape Gueye et ses partenaires se sont sublimés pour offrir au peuple phocéen un succès longuement attendu après 16 défaites lors des 17 derniers matchs de l’OM en Ligue des champions. Malgré un but très matinal de l’adversaire (Trincao 1er, 0-1) et qui a refroidi un Vélodrome à huis clos, les protégés de Tudor ont été flamboyants, marquant 4 buts après l’ouverture du score adverse. Sanchez (7e, 1-1), Harit l’homme du match (26e, 2-1), Balerdi (28e, 3-1) et Mbemba en fin de match (84e, 4-1), ont scellé le sort des Portugais. Avec ce succès, Pape Gueye entré en jeu (62e) et ses coéquipiers se relancent en profitant du score de l’autre match. Marseille (3e, 3 pts+0) revient à 1 point de Tottenham (2e, 4 pts+0) et Eintracht Francfort (3e, 4 pts-2). Anglais et Allemands se sont neutralisés en Allemagne (0-0), lors d’une rencontre où les Spurs de Pape Matar Sarr resté sur le banc, auraient pu prendre les devant depuis la première période.