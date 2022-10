Les vainqueurs de la Ligue des champions 2020 semblent retrouver des couleurs, opposés aux Lombards de l’AC Milan, les Blues se sont encore imposés (0-2), grâce à Jorghino (21e) et Aubameyang (34e), confirmant leur victoire du match aller (3-0), la semaine passée. Sous l’impulsion d’un excellent Koulibaly, qui aurait pu etre élu homme du match et sans Edouard Mendy non titularisé dans les buts mais avec Kepa, Chelsea (1er, 7 pts) enchaine un second succès de rang après 2 premières journées ponctuées d’une défaite et d’un nul. Avec cette victoire face aux coéquipiers de Fode Ballo Touré qui a remplacé Theo Hernadez en fin de match (80e), les pensionnaires de Stamford Bridge s’emparent de la 1ère place du groupe E, devant Salzbourg (2e, 6 pts) contraint au 5nul (1-1) par le Dinamo Zagreb (4e, 4 pts-2), qui reste derrière l’AC Milan (3e, 4.ptrs÷3). En Ecosse, le RB Leipzig d’Abdou Diallo qui n’a pu faire son entrée, a enchaîné un 2ème succès face au Celtic de Glasgow (4e, 1 pt). Les Allemands ont confirmé la victoire de l’aller (3-1) en s’imposant (0-2) sur 2 réalisations de Werner (75e) et Forsberg (84e). Avec cette seconde victoire d’affilée, les Teutons se reprennent après 2 défaites d’entrée et s’emparent de la place de dauphin (2e, 6 pts) du groupe F. Dans l’autre rencontre, le Real de Madrid (1er, 10 pts) a arraché l’égalisation (1-1) en toute fin de temps additionnel (90e+5) en Russie face au Chakhtar Donetsk (3e, 5 pts) qui est doublé par Abdou Diallo est compagnie. Enfin, en Israël, le Maccabi Haifa, après 3 revers en autant de matchs, s’est vengé de la Juventus qui l’avait battu à l’aller la semaine passée (3-1), en s’imposant à la maison (2-0), grâce au doublé d’Atzili (7e, 42e). Du coup, le Maccabi (4e, 3 pts-4), avec Abdoulaye Seck comme remplaçant toute la durée du match, revient à la hauteur des Bianconeri (3e, 3 pts-2) et peut prétendre au moins à une qualification en Ligue Europa. Dans l’autre match, à Paris, le PSG (1er) et le Benfica (2e) comptant le même nombre de points (8) et même goal average (+3) se sont encore accrochés avec le même résultat que lors du match aller (1-1).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy