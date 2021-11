De leurs côtés, à Anfiel Road, les Reds de Liverpool qui sortaient de 3 victoires de rang, pouvaient obtenir la qualification en cas de victoire face aux Colchoneros battus 3 buts à 2 chez eux lors de la journée précédente. Entamant le match pied au plancher, Liverpool va se mettre à l’abri après 21 minutes de jeu, Jota (13e, 1-0) et Mané (21e, 2-0) étant passés par là. Les Espagnols vont voir rouge suite à l’expulsion de Felipe (36e). En seconde période, Sadio Mané qui avait été le seul Red ayant reçu un carton jaune, ne reviendra pas sur le terrain, remplacé par Firminho. Les vainqueurs de l’édition 2019, s’offrent leur quatrième succès et obtiennent du coup leur ticket pour les huitièmes de finale. Avec 12 points au compteur, Liverpool trône en tête de la poule B, devant le FC Porto (2e, 5 pts) auteur d’un nul (1-1) face à Milan à San Siro et l’Atletico Madrid (3e, 4 pts).Tous comme le RB Leipzig dans la poule A, les Lombards ont obtenu leur premier point en 4 rencontres. A part les Reds qui sont qualifiés, tout reste possible dans cette poule B entre les 3 autres formations.

Pour le compte de la poule A, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo et leurs partenaires du PSG rendaient visite aux Allemands du RB Leipzig battus (3-2) lors de la 3e journée au Parc des Princes. Sans Messi et Verratt, blessés, Paris pouvait compter sur Di Maria qui découvrait ce soir la Ligue des champions édition 2021/2022 après avoir purgé ses 3 matchs de suspension suite à son carton rouge de la demi-finale de la saison passée, reçu contre City au match retour. Supris par un but adverse des œuvres d’un de ses anciens joueurs formé au club Christopher Nkunku, le PSG, à réaction va renverser le RB Leipzig sur un doublé de Wijnaldum, d’abord servi par Mbappé sur un décalage de Neymar (21e, 1-1) et ensuite de la tête sur un remise du crâne du capitaine Marquinhos (39e, 1-2). Après la reprise, les partenaires de Gana Gueye ne donnaient pas l’impression d’être à l’abri, tellement les coéquipiers de Yusuf Poulsen se rapprochaient de la surface à chacune de leurs attaques. Après avoir gâché des opportunités de tuer le match, les Franciliens vont être punis dans le temps additionnel sur un penalty causé par Kimpembé. Chargé d’exécuter la sentence, Szoboszlai ne se fit pas prier pour rétablir l’équilibre (90+2, 2-2). Le club allemand vient d’obtenir son premier point et reste bon dernier. Le PSG (2e, 8 pts) vient d’être supplanté par City (1e, 9 pts) vainqueur de Bruges (3-1). Les coéquipiers d’Abdou Diallo remplaçant ce soir, doivent attendre la prochaine journée pour valider leur qualification.

