Avéc 4 victoires en autant de sorties, Sadio Mané et compagnie ont fait le plein et rejoignent la Juventus et le Bayern, déjà qualifiés pour le prochain tour à élimination directe. La seconde place qualificative de la poule B, sera très disputée entre le FC Porto (2e, 5 pts), l’Atletico de Madrid (3e, 4 pts) et l’AC Milan (4e, pt).

Après avoir fait le break en 21 minutes de jeu, Liverpool maîtrisait son sujet avant l’expulsion de Felipe qui avait fauté sur Sadio Mané (41e). « Est ce que je le veux un homme à terre ? Non. Mais c’est un coup de pied dans le tendon d’Achille et les règles disent que c’est un carton rouge », a expliqué le coach des Reds. Craignant que son équipe aussi n’écope d’un rouge, le technicien allemand a préféré sortir le Sénégalais par peur qu’il ne soit expulsé, vu qu’il était impliqué dans des escarmouches avec la défense des Colchoneros. Et Klopp d’avouer qu’il a pris la décision de sortir Sadio Mané, la mort dans l’âme. « Je détestais faire ça plus que vous ne le pensez », a-t-il avancé, avant de renchérir, « Je n’étais pas inquiet que Sadio gère ses émotions, mais j’avais peur qu’il monte pour un ballon haut et que quelque chose se passe », a ajouté l’ancien entraîneur de Dortmund qui redoutait une réaction de son protégé qui aurait pu déboucher sur une punition.

