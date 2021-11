Les pensionnaires d’Anfield ont fait le carton plein dans leur poule B. Après 3 journées, Sadio Mané, Salah et Naby Keita ont engrangé 3 victoires devant Milan (3-2), Porto (1-5) et Atletico de Madrid (2-3). Lors de ce dernier succès, les Reds avoir avoir mené par 2 buts à zéro ont été rejoints par les Locaux, avant d’inscrire le 3e but par Salah sur penalty. Le Pharaon fut auteur d’un doublé lors ce match joué au Wanda Metropolitano. Ce soir, à domicile, les protégés de klopp peuvent se qualifier en cas d’une 4e victoire de suite, guidés par leur triplette magique ( Salah-Mané-Firminho), voire Jota. Dans un bon jour, cette armada offensive est injouable. Mais, durs au mal, imperméables aux états d’âmes et galvanisés par leur bouillant et méticuleux coach Diego Simeone, les Colchoneros sont capables de déboulonner n’importe quelle citadelle. Les Reds en savent quelque chose, eux qui ont été éliminés par leurs adversaires d’aujourd’hui au stade des huitièmes en 2020 à Anfield même (2-3), après une défaite à Madrid au match aller (1-0). Chat échaudé doit donc craindre l’eau froide. Averti, Liverpool saura-t-il assurer ses arrières ce soir. Une qualification avant terme est en vue pour Sadio Mané et ses acolytes, tandis qu’une défaite de Suarez et compagnie combinée à une victoire de Porto face à Milan, peut compromettre les chances des Colchoneros, car si Espagnols et Portugais perdent ce soir, les Lombards peuvent se relancer en revenant à 1 point de ces derniers.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy