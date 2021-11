Après la victoire acquise lors de la 3e journée en Suisse (1-4), Boulaye Dia et ses partenaires recevaient les Young Boys à domicile. L’International sénégalais était aligné d’entrée sur le front de l’attaque. Malgré son activité, le Lion de la Teranga n’a pas scoré et a été remplacé en seconde période (56e). Les buts espagnols ont été les œuvres de Capoue (36e, 1-0) et Groeneveld (89e, 2-0). Une victoire qui permet à Villareal de revenir à la hauteur de Manchester United (1e, 7 pts) auteur d’un nul prolifique devant Atalanta de Bergame (2-2). Menés 2 fois, les Reds Devils ont à chaque fois été remis en selle par Cristiano Ronaldo auteur d’un doublé (45e, 90e+1), répondant aux buts d’Ilicic (12e) et Zapata (56e).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy