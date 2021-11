XALIMANEWS-Le Bayern de Munich de l’International sénégalais Bouna Sarr et la Juventus de Turin, ont obtenu leurs qualifications avant le terme des matchs de poules, en remportant leurs quatrièmes victoires de rang, devant Benfica (5-2) et Zénith St Petersbourg (4-2).

Le Bayern de Munich de Bouna Sarr a validé sa qualification avant le terme des matchs de groupe en remportant sa quatrième victoire en autant de sorties. Des succès acquis au dépens du Barça au Nou Camp (0-3), à domicile face à Kiev (5-0), à Lisbonne devant le Benfica (0-4) et lors de cette quatrième journée toujours devant les Lisboetes (5-2), et qui portent la marque d’un grand Lewandowski auteur d’un triplé ce mardi. Avec quatre grosses victoires, les Bavarois comptent 12 points et sont solidement Premiers de la poule E et devancent de 6 points le FC Barcelone (2e, 6 pts). Benfica (3e, 4 pts) ne peut plus rejoindre Bouna Sarr et compagnie. L’International sénégalais est entré en jeu en seconde période. Les Bavarois qui ont ont obtenu le record du club ayant réussi le meilleur entamé de l’histoire de la Ligue des champions, peuvent se glorifier d’avoir inscrit 17 buts pour 2 encaissés en 4 matchs de poule. Il fallait le faire. Le Bayern est un favori légitime pour le sacre finale.

De l’autre côté des Alpes, les Bianconeri, très mal aux points en championnat où ils occupent une piteuse neuvième place (15 points) à 16 points des Leaders, Naples (1e, 31 pts) et Milan (2e, 31 pts), sont métamorphosés en Ligue des Champions. Après 4 sorties, Frederico Chiesa et compagnie totalisent 4 victoires dont une de prestige lors de la 2e journée face à Chelsea d’Édouard Mendy (1-0) à Turin. Les autres succès l’ont été en première journée à Malmoe (0-3), et devant le Zenith de Saint Petersbourg lors des deux dernières sorties (0-1 et 4-2). Du coup, La Vieille Dame engrangé 4 victoires qui lui donnent 12 points, devant Chelsea (2e, 9 pts) et le Zenith (3e, 3 pts). Qualifiée, l’équipe du Piémont peut aborder les 2 derniers matchs de la poule H avec sérénité