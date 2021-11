Les retrouvailles entre le PSG et le RB Leipzig seront âprement disputées ce mercredi. Au vu du match aller remporté par le PSG, Idrissa Gana Gueye et ses partenaires doivent s’attendre à une forte opposition. Déjà au Parc, le PSG a été assez bousculé, ne devant son salut qu’aux talents de Mbappé et Messi auteur d’un doublé. Ce soir, ça va être une autre paire de manche pour le club de la capitale française. Premiers avec 7 points devant Manchewter City (6 pts), les Parisiens peuvent entrevoir la qualification en cas de succès, et si dans le même temps, City dispose du FC Bruges (3e, 4 pts). Les Allemands, bon derniers avec 0 point, saut miracle, ont d’infimes chances pour se qualifier. Pourtant, au regard de leurs 3 prestations on peut se demander comment ils ont fait pour se retrouver avec zéro point au compteur. Porté par un Nkunku en très grande forme et Yusuf Poulsen, les Teutons peuvent réussir un grand coup. Cependant, ce PSG, même sans être flamboyant, possède en son sein des talents capables de martyriser n’importe quelle armada. Un match solide attend les 2 clubs qui commencent à se familiariser en Ligue des champions, avec 3 victoires pour Paris (3-2, 1-0 et 3-0) contre une défaite (2-1) en quatre rencontres.

