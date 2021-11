Ultra dominateurs surtout en première mi-temps, Édouard Mendy et ses partenaires se sont contentés d’un but de Marocain Hakim Ziyech en seconde période (56e, 0-1) pour s’imposer face aux joueurs de Malmoe qui se sont bien débrouillés. Les Tenants anglais auraient pu marquer en première période sur des opportunités du buteur (22e), Havertz (28e) et Alonzo (38e). L’allemand aurait pu doubler la marque sur une louche de Loftus Cheek (77e), mais son tir fut renvoyé par le portier suédois. De son côté, Édouard Mendy a passé une soirée tranquille, pour son 3ème clean Sheet en 4 journées de match de poule. Grâce à ce 3e succès, les Blues avec 9 points, reviennent à la hauteur de la Juventus (1e, 9 pts) et se rapprochent de la qualification.

