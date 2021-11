Bons derniers du classement de la poule B, avec 1 point pour 4 défaites et 1 nuls en 5 matchs, les Lombards ont une chance d’accrocher le wagon de la Ligue Europa, faute de participation à 8es de finale de la Ligue des champions. Pour parvenir à leurs fins, les partenaires de Ballo Touré devront s’employer et battre Suarez et ses acolytes, dans leur antre du Wanda Metropolitano, une conditions pour faire partie du wagon de la Ligue Europa. Mais, que ça vas pas être une partie de sinécure, étant donné que l’Atletico Madrid (2e, 4 pts) est à la lutte avec le FC Porto (2e, 5 pts) pour récupérer le second billet qualificatif pour les huitièmes. A Anfield, Liverpool de Sadio Mané (1e, 12 pts), déjà qualifié, va acceuillir le FC Porto qui doit gagner pour se qualifier, à moins d’une défaite des Colchoneros devant le Milan.

