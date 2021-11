XALIMANEWS-Ce mercredi, la rencontre City/PSG comptant pour la 5ème journée de phases de poule de la poule A, va cristalliser toutes les attentions. Battus au match aller à Paris, les Citizens à qui un nul suffit, voudront prendre leur revanche et conforter leur première place, tandis que Gana Gueye et partenaires seront en 8es en cas de victoire.

Pour cette 5ème et avant dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions, le Golfico revient. Ce classique entre deux clubs dirigés par de richissimes propriétaires des pays du golf, au delà du caractère sportif, a des enjeux politiques.

D’un côté, Manchester City propriétaire de l’émir Sheikh Mansour membre de la famille royale d’Abu Dhabi et vice premier minitre des Émirats Arabes Unis, fédération de 7 émirats riches en pétrole. De l’autre, le Paris Saint Germain de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, un minuscule mais riche émirat gazier. Ces 2 grosses personnalités qui ont des ambitions mondiales, se vouent une haine irrascible, et à travers leurs clubs respectifs, ils veulent montrer leur suprématie. C’est pourquoi ces rencontres entre les 2 nouveaux clubs rivaux revêtent un cachet très particulier.

ADVERTISEMENT

Premier de la poule A, comptant 9 points pour 3 victoires et une défaite, les protégés de Guardiola dont leur seule défaite leur a été infligée par Neymar et compagnie, veulent refermer cette plaie et du coup, conserver la première place du groupe. Pour les Skyblues, un nul suffit pour passer en 8es quelque soit le résultat de l’autre match du groupe, entre Bruges (3e, 4 pts) et Leipzig (4e, 1 pt). Pour les Parisiens, une victoire et c’est la première place et la qualification, validées. Ce sera une partie très indécise entre ces 2 adversaires de la dernière demi-finale de la Ligue des champions. Lors de la victoire du PSG au match aller (2-0), malgré le score, Messi, Gana, et autres, avaient souffert le martyr, ballotés, bousculés, chahutés, les Parisiens avaient du s’en remettre aux talents de Donnarumma impérial dans les buts, Gana Gueye précieux dans la récupération et première buteur du match d’une frappe soudaine et Messi faiseur de miracle et auteur du but du break. Ce soir, ça va être une autre paire de manche pour les joueurs de la capitale française. Revanchards, Bernardo Sylva, Sterling, Ederson et partenaires, le seront, malgré l’absence de De Bruyne blessé. Manchester City présente un bloc très solide, avec un pressing assez haut et soutenu sur l’adversaire, cela combiné à la bonne maîtrise technique de ses solistes, la machine de Pep devient injouable. Mais, le PSG a des arguments, des atouts solides même. En plus de posséder 2 bons gardiens, Donnarumma et Navas, Pochettino peut compter sur un excellent Marquinhos défenseur du temple, un Idissa Gana Gueye fringant dans l’entre-jeu et souvent buteur, Marco Verratti avec sa classe, sa vista, en plus des 3 merveilles (Messi-Mbappé-Neymar), sans ôublier l’excellent contre-attaquant Achraf Hakimi, qui depuis la défense est capable de fulgurantes déroulées. Ce choc fait déjà sa propre publicité, et du côté de Doha et Abu Dhabi. On attend avec impatience 20 heures ( Temps Universel).

Dans l’autre rencontre du groupe, en cas de succès du RB Leipzig bon dernier de la poule avec 1 point, Manchester City et Paris seront forcément qualifiés. Le FC Bruges (3e, 4 pts) doit prier pour une défaite parisienne pour espérer coiffer le club de la capitale lors de l’ultime journée. Mais pour çela, il faut d’abord assurer les 3 points devant les Allemands.