« Mais on sait aussi que notre adversaire a beaucoup de qualités et peut te mettre en difficulté à chaque instant. C’est une équipe très technique, avec de grandes individualités », a-t-il ajouté au sujet de l’équipe ukrainienne, entraînée par l’Italien Roberto De Zerbi. Inzaghi estime que la victoire des siens dimanche contre Naples (3-2), leader de Serie A, a conforté la « confiance » des Nerazzurri: « On a fait un très bon parcours depuis quatre mois, et le match de dimanche a accru la confiance, les joueurs ont fait une grande démonstration de maturité et de caractère ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy