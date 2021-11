XALIMANEWS-Dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des champions, Chelsea à été impitoyable face à la Juve(4-0) et assure sa qualification en 8es en s’emparant de la tête du groupe H. Villareal de Boulaye Dia, s’est fait battre à domicile par Manchester United (0-2) et doit aller chercher un point à Bergame face à l’Atalanta lors de la dernière journée pour valider sa qualification.

Le choc du groupe H entre les 2 leaders, la Juventus et Chelsea, a tenu ses promesses, non pas par l’opposition servie par les 2 équipes mais par la démonstration de force d’Édouard Mendy et compagnie. Deuxièmes derrière les Turinois déjà qualifiés, les Blues avaient besoin d’un point pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale, mais battus à l’aller à Turin (1-0), les protégés de Tuchel voulaient prendre leur revanche. À domicile, les Tenants de la Ligue des champions ont été stratosphériques, remportant une sensationnelle victoire de 4 buts à zéro face à la Juve et prenant du coup la première place de la poule H, avec le même nombre de points (12) mais comptant un meilleur goal average (+9 contre +3). Les buts Blues ont été signés, Chalobah en première période (25e, 1-0), ensuite en seconde mi-temps, Reese James (55e, 2-0), Hosdson-Odoi (58e, 3-0) et Timo Werner (90+5, 4-0). La qualication à été assurée de la plus belle des manières, avec un nouveau clean sheet du meilleur gardien de la dernière Ligue des Champion, le Lion de la Teranga Édouard Mendy.

En Espagne, pour le compte du groupe F, Boulaye Dia et Villareal recevaient Manchester United, qui comptait le même nombre de points (7 ). Deuxième avec une différence de but moins favorable, les Sous-marins jaunes pouvaient se qualifier en cas de victoire. Après s’être créé de bonnes opportunités non concluantes, la formation espagnole s’est fait battre (0-2), sur des réalisations de Ronaldo et Sancho. Du coup, les Red Devis assurent leur ticket en consolidant leur première place, tandis que Villareal de Boulaye Dia entré en jeu en seconde période, en ballottage favorable, aura besoin d’un nul face à Atalanta lors de la dernière journée, en déplacement. A Bergame, il faudra s’employer davantage, pour les Ibériques. Les partenaires de Zapata, tenus en échec par les Young Boys devront impérativement gagner pour passer en 8es.Un énorme choc en perspective entre 3 formations très joueuses.