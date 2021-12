Premiers du groupe H, à l’entame de cette dernière journée des phases de poule, les Blues de Chelsea devaient remporter le gain de la partie face au Zénith Saint Petersbourg, en déplacement, pour garder leur fauteuil de leader du groupe H. Pendant ce temps, son dauphin la Juventus recevait Malmoe et attendait un faux pas des pensionnaires de Stamford Bridge. En Russie, les protégés de Tuchel vont très matinalement ouvrir le score par Werner (2e, 0-1), mais devront faire face au retour des Russes, qui égalisent par Claudinho (38e, 1-1), avant de prendre l’avantage bien avant la mi-temps (Azmoun, 41e, 2-1). En seconde période, le Tenant de la compétition va rétablir l’équilibre par Lukaku (62e, 2-2), et Werner y va de son doublé à 5 minutes du terme (85e, 2-3) donnant l’avantage aux anglais. Mais dans ce match, tout n’était pas encore fini, et alors que l’on s’acheminait vers une victoire de Chelsea, Ozdoev sur une balle repoussée de la tête par la défense adverse, d’un tir foudroyant et imparable, crucifie Kepa et obtient un nul inespéré pour le Zénith (90e+4, 3-3) qui sera reversé en Europa League. Du coup, les Blues perdent la première place du groupe H, au profit de la Juventus de Turin, victorieuse à domicile de Malmoe sur un but de Moise Kean (18e, 1-0).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy