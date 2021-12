Pour son dernier match des phases de poules, au Parc des Princes, le Paris Saint Germain se devait de faire le spectacle, pour se racheter devant ses fans, sevrès de belles sensations ces derniers temps. Et comme entendu, les joueurs de Pochettino ont assuré, en déclachant les hostilités des le début du match, avec 2 réalisations assez matinales, signées Mbappé (2e, 7e, 2-0). Le Ballon d’Or 2021, emboîte le pas à l’enfant de Bondy en triplant la mise, à 7 minutes de la mi-temps (3-0). Après la reprise, le club de la capitale tombe dans ses travers en faisant une mauvaise entame, et sur une perte de balle de Gana Gueye, assez intetessant en première période, Bruges réduit le score par Rits (68e, 3-1). Mais, malgré sa baisse de rythme, les Franciliens vont marquer un quatrième but par Lionel Messi, sur un penalty qu’il a provoqué (76e, sp 4-1). Paris s’impose largement, mais avec toujours des réajustements à faire, mais avec un Abdou Diallo auteur d’un bon match surtout en seconde période. Avec 11 points, le PSG termine second, à 1 point de City (1e, 12 pts), battu par Leipzig (2-1), qui file en Ligue Europa.

XALIMANEWS-Ce mardi, dans le cadre de la 6e et dernière journée, le PSG assez clinquant surtout en première mi-temps, a laminé Bruges (4-1) et termine en beauté au Parc. Après 2 matchs nuls de rang en championnat, ponctués d’un seul bul, les franciliens retrouvent leur efficacité grâce à Mbappé et Messi, doublés buteurs et avec Gana Gueye et Abdou Diallo, assez bons ce soir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy