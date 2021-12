XALIMANEWS-Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des poules A et B, le PSG de Gana Gueye et Abdou Diallo accueille le FC Bruges. Qualifiés aux 8es, les Parisiens voudront terminer en beauté devant leur public, avec la manière. A Milan, Fodé Ballo Touré et ses partenaires tenteront de faire courber l’échine à Sadio Mané et compagnie déjà qualifiés et prier pour que Porto fasse une contre performance devant l’Atletico de Madrid.

Aujourd’hui, au Parc des Princes, le PSG (2e, 8 pts) va recevoir le FC Bruges, dans le cadre de la 6e et dernière journée des phases de groupes de la poule A. Qualifiés en leur qualité de 2e du groupe, les partenaires d’Idrissa Gana Gueye et Abdou Lahad Diallo devront terminer en beauté devant leur public. Auréolée que de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, la formation parisienne a réalisé l’une de ses pires campagnes de poules sur le plan jeu, car au delà des résultats, c’est le contenu proposé par les protégés de Pochettino qui fait débat. Cette année, le Paris Saint Germain peine à dominer son sujet, et si arrive des fois, ce n’est que par intermittence. Les Franciliens doivent toujours s’en remettre aux exploits de ses talents pour s’en sortir. Lors de ses 2 seules victoires engrangés, les demi-finalistes de la dernière Ligue des champions, ont été souvent dominés par leurs adversaires, Mancuniens et Allemands. Ce mardi, face à Bruges, avec qui il avait concédé le nul (1-1) à l’aller en Belgique, le club de la capitale française a l’occasion de se ressaisir devant son public, et offrir un spectacle abouti, pour faire oublier les dernières sorties empruntées, dont un triste nul devant Lens (1-1) en championnat, samedi dernier.

A Milan, pour le compte de la poule B, ?es Rossoneris de Fodé Ballo Touré (3e, 4 pts), qui sont derrière Liverpool (1er, 15 pts) et Porto (2e, 5 pts), et devant Atletico (4e, 4 pts), n’ayant plus leur destin en main, comptent s’accrocher à la seule possibilité qui leur reste pour espérer disputer les 8es de finale, en coiffant Portugais et Espagnols. Le Milan AC doit d’abord battre Liverpool de Sadio Mané et Salah et attendre une contre performance de Porto devant l’Atletico Madrid ( nul ou défaite). Les Lombards, absents de la Ligue des champions depuis 7 longues années, veulent à nouveau goûter aux joutes des phases éliminatoires directes, et pour arriver à leurs fins, ils doivent réussir le match parfait face aux Reds d’Anfield. Les protégés de Klopp marchent sur l’eau dans la plus grande compétition européenne des clubs, à l’image du Bayern. Liverpool compte 5 victoires en autant de sorties, pour 15 buts marqués et 5 encaissés. Pour la formation milanaise, battre cette grosse armada anglaise, ne serait pas chose aisée, mais avec du cœur, de la volonté, les coéquipiers de Fodé Ballo Touré peuvent réussir un retentissant exploit.