Auteur du premier but de la partie, à la 34e minute, le champion du monde 2014 n’a pas été tendre avec ses adversaires. «Le Barça ne peut pas faire face à l’intensité. Techniquement, ils ont tout, de grands joueurs, au niveau technique et tactique. Mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau», a expliqué le joueur de 32 ans sur DAZN après la rencontre. L’attaquant allemand est un habitué des déclarations fracassantes, et on se rappelle de ses mots après le tirage en Ligie des champions l’année dernière, mettant aux prises le Bayern au PSG, avec ce qui s’en est suivi. Une élimination des Bavarois par le club francilien.

