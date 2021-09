« Mes résultats à l’école et à l’université en mathématiques étaient tout à fait corrects. Donc, avec mes connaissances, je constate que les critères du fair-play financier ne sont pas vraiment respectés par certains clubs. Avec l’esprit sportif d’un Américain, le football européen n’est donc pas juste. Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres », a conclu le technicien.

« Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l’équipe la plus homogène par rapport au PSG et j’espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression », a d’abord expliqué à le coach de Leipzig adversaire du PSG le 19 octobre prochain lors de la 3e journée de la poule A en Ligue des Champions, lors d’un entretien accordé au journal allemand Kicker. Plus loin, il durcit le ton à l’endroit du club francilien.

