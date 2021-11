L’ancien buteur des Gunners d’Arsenal estime que « les arrières latéraux sont exposés, c’est donc pratiquement un trois contre un, trois contre deux sur le terrain. L’équipe qui remporte des titres – et encore plus la Ligue des champions – a ses trois attaquants face au ballon. De cette façon, les arrières latéraux se sentiront plus à l’aise avec ce qui se passe derrière eux. Mais pour le moment, ils sont trop exposés ». Une exposition à laquelle ils ne sont pas confrontés en Ligue 1 : « les équipes en France ne peuvent pas les exposer, mais Manchester City le peut. Pochettino n’est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe. Comment vous enlevez-vous Messi, Mbappé ou Neymar du terrain? Il a donc mis Angel Di Maria au milieu de terrain, mais il a été exposé et n’a pas aidé. »

