XALIMANEWS-L’instance dirigeante du football européen (UEFA) a obligé le club hollandais de l’Ajax d’Amsterdam à modifier son maillot hommage à Bob Marley « Three Little Birds ». Une tunique qui avait connu un énorme succès en août dernier puisqu’elle s’est retrouvée en rupture de stock au bout de quelques heures.

L’objet de la discorde ? Ce maillot est noir avec sur les manches trois bandes rouge, verte et jaune aux couleurs panafricaines (et du mouvement rastafari), ainsi que trois petits oiseaux présents dans le dos, juste sous le col. Trois petits oiseaux que l’Ajax a dû enlever de son maillot pour la rencontre face à Zwolle, ce week-end, en championnat. La raison ? : «l’UEFA ne les considère pas comme une expression du logo du club, du logo du sponsor principal ou du sponsor sur la manche. Si l’Ajax ne peut donc pas porter les oiseaux sur la scène continentale, il en aurait en revanche le droit en Eredivisie», a ainsi expliqué le club au site AjaxLife. Pourtant cette tunique était initialement prévue pour cette prestigieuse Ligue des champions. En tout cas, l’UEFA a opposé son véto à deux jours d’un déplacement important sur la pelouse du Sporting pour la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions, l’Ajax s’est vu rappeler à l’ordre par l’UEFA.

Ce troisième maillot spécial «Three Little Birds», rendant hommage à la célèbre chanson de Bob Marley, a connu d’ailleurs un énorme succès auprès des supporters puisqu’elle s’est retrouvée en rupture de stock au bout de quelques heures. Le club annonçant même une date de livraison à janvier 2022. «nous n’avions jamais vu une demande aussi forte pour un maillot de l’Ajax», commentait ainsi Edwin van der Sar, directeur général du club.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19