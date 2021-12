Pour une fois de plus, le Milan AC ne disputera pas les 8es de finale de la Ligue des champions, une période d’insuccès qui dure depuis 7 ans. N’ayant pas leur destin en mains, les coéquipiers de Ballo Touré devaient s’imposer face à Mané et compagnie et compter sur une contre performance des Dragoes de Porto face à l’Atletico. Devant un Liverpool remanié avec Mané, Salah et Alisson, les Rossoneris mèneront pourtant au score avant de se faire rattraper par les Reds. Salah rétablit l’équilibre (36e, 1-1) avant qu’Origi ne tue les espoirs lombards (55e, 1-2). Milan s’incline, pas faute d’avoir essayé, et voit l’Atletico de Madrid vainqueur de Porto (2-0), décrocher le second ticket de la poule B.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy