XALIMANEWS-Ce mardi, le PSG va faire ses grands débuts face à la Juventus de Turin pour le retour des phases de groupes de la Ligue des champions. Ce choc d’entrée du groupe H, va permettre aux hommes de Galtier de s’évaluer après un début de championnat en fanfare.

Paris Saint Germain/Juventus, les Franciliens ne pouvaient rêver meilleure entrée en matière dans cette phase de poules de Ligue des champions, pour se jauger. Certes, le club Bianconero n’a plus son lustre d’antan mais ca reste néanmoins un cador européen, des adversaires qui méritent respect et considération, vu leur passé et leur palmarès (2 titres, 7 finales et 3 demi-finales). Pas nombreux, les clubs européens qui peuvent présenter pareil bilan. De ce fait, le PSG version 2022/2023, au sortir de ce match de ce soir, pourra faire ses premières évaluations.

Auteur d’un début de championnat canon, 5 victoires en 6 matchs pour 1 nul, les Franciliens ont scoré à 24 reprises et concédé 4 buts, caracolant en tête du classement (16 pts+20), à égalité avec leurs rivaux Phocéens (16 pts+10). Dans cette performance haut de gamme du PSG, on ne peut ne pas saluer l’implication de la MNM. Ce trio a été stratosphérique, Messi (4 buts-6 passes décisives), Neymar (7 buts-6 passes décisives), Mbappé (7 buts-0 passe décisive). Qui dit mieux dans le vieux continent, en ce moment. Cette forme affichée par l’équipe et ses cadres va faire face au révélateur bianconero. Pour qui connait la réputation des Transalpins, vicelards, réputés dur à cuire, les Parisiens vont faire face à une autre opposition ce soir. Cette confrontation entre Francais et Italiens, sera les retrouvailles entre anciens Parisiens. Le récemment transféré Leandro Paredes et l’ancien Titi, Rabiot, vont faire leur retour au Parc des Princes. Ca va être un atmosphère assez spécial pour ces 2 hommes du milieu. L’Argentin et le Français seront des atouts principaux pour leur coach, en l’absence de Di Maria blessé, pour contrecarrer les plans des hommes de Galtier. Mais, que ca ne vas pas être aisé pour la formation piémontaise, car les coups vont pleuvoir de partout dans cette formation francilienne. Excepté la triplette d’attaque, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha et autres, peuvent faire la difference ou offrir des caviars. Mais en face, la Juve pourra compter sur Locatelli, Vlahovic, Cuadrado, Milik ancien de l’OM, Mc Kennie et l’expérimenté Bonnucci. D’ailleurs, ce dernier voue un respect total aux 3 hommes de devant du PSG mais surtout Mbappé : « L’avenir et l’âge sont de son côté. Je suis sûr aussi qu’en raison de la mentalité qu’il a et de sa façon de parler, il veut grandir. Pour nous, ce sera très difficile de jouer contre lui, contre Messi, contre Neymar, contre le PSG en général […] ».A lâché le solide central de 35 ans, face aux journalistes, avant d’ajouter dans la foulée : « Il faudra un grand travail d’équipe pour faire mal au PSG. »

Ce premier match de la poule H, servira aussi de test grandeur nature au nouveau technicien parisien, Christophe Galtier. Recruté pour apporter un nouveau souffle à la formation de la capitale française, l’ancien joueur de l’OM est entrain de réaliser un bon début de saison. Mais la tache sera plus ardue ce soir, dans un autre contexte et face à un adversaire de calibre supérieur aux autres équipes croisées jusque là et ancien vainqueur de la C1. Ce soir, on saura ce que vaut la méthode Galtier face à une grosse cylindrée européenne. La MNM va-t-elle venir à son secours en martyrisant l’adversaire ? On en saura davantage ce soir. Dans l’autre match du groupe, le Benfica de Lisbonne d’un ex Parisien, Julian Draxler, va acceuillir le club israélien du Maccabi Haifa.