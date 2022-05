XALIMANEWS-Ce samedi 28 mai 2022 au Stade France, le Real de Madrid s’est adjugé son 14ème titre, en disposant de Liverpool (0-1), grâce au but victorieux de Vinicius Junior (58e). Un succès qui fait suite à celui de 2018 sur le même adversaire, qui conforte les Merengues comme les Maîtres incontestés de la Ligue des Champions.

Pour ce Remake qui a démarré avec une heure de retard, les 2 équipes se sont respectées dès le début du match, le temps que le Real essaie de s’implanter dans le camp de Liverpool. Les Reds vont aussitôt reprendre la possession de la balle et dominent territorialement les Merengues. La première occasion intervient à la 16e, quand Luiz Diaz sert Salah depuis la droite à l’entrée de la surface, mais le tir du Pharaon est captée par le portier adverse. Deux minutes plus tard, le vice champion d’Afrique revient pour voir sa frappe captée par le portier belge. Liverpool se montre menaçant. Le Real s’essaie par contre, mais Konaté et Van Dijk veillent. Mais à la 20ème, Mané trouve le poteau à la suite d’un numéro, la balle percute le poteau avant de revenir sur Courtois. Les Madrilènes l’ont échappé belle. Les Rouges ont plus de maîtrise dans le jeu. Vinicius essaie de lober son compatriote de gardien de but depuis le côté gauche, mais Alisson, prompt, capte le cuir. La Casa Blanca acculée, essaie de sortir de sa torpeur, mais Fabinho, Thiago et Henderson sont maîtres de l’entrejeu. Le Brésilien s’essaie sur un tir de loin, mais non cadré (27e). Alexander Arnold est obligé de couper une passe en profondeur destinée à Vinicuis (30e). La finale est loin d’être flamboyante. Les Reds se montrent de nouveau menaçants, Alexander Arnold, décalé par Konaté, centre pour Salah dont la tête assez molle est captée par Courtois (34e). La réaction adverse intervint une minute plus tard, Valverde le plus remuant du côté des Madrilènes alerte Vinicius, qui après un petit pont voit intervenir un défenseur adverse pour un corner. Coté Real, Benzema fait patte de velours et Vinicius par ses entrechats gene l’arrière garde de Liverpool. Mané sur passe de Robertson dans la surface effectue un contrôle orienté mais Militao contre son tir en corner. Sur le coup de coin repoussé par la défense du Real, Henderson effectue une frappe puissante mais non cadrée (40e). Le Real croit avoir trouvé l’ouverture par Benzema à la suite d’un énorme cafouillage, mais l’arbitre après discussion avec le VAR, annulé le but pour hors-jeu (43e). La mi-temps est sifflé sur ce score de parité, vierge (0-0).

Dès la reprise, Liverpool se montre dangereux, Luiz Diaz loupe de la tête un but, sur un centre fuyant d’Alexander Arnold (47e). Dans les gradins, les fans anglais montent des voix, Arnold est réprimandé après une faute sur Casemiro (49e). chez les Madrilènes, Valverde en position d’exception droit, se montre très actif. Les Merengues plient mais ne rompent pas. Malgré quelques réactions merengues, la maîtrise reste pour les anglais. Et contre le cours du jeu, Vinicius ouvre le score sur passe du précieux Valverde (58e, 0-1). Les Reds vont réagir par Salah, quatre minutes plus tard en voyant son enroulé repoussé par l’immense Courtois (62e). Dans la foulée, Luiz Diaz sort pour Jota (64e). Liverpool obtient coup sur coup, 2 corners, mais sans résultat probant. Le match se débride, les Reds manquent l’égalisation par le Pharaon et Valverde se montre intenable sur son couloir droit. Les minutes s’egrennent pour Mané et compagnie. Le buteur du match, à la suite d’une échappée se fait tacler par Konaté alors que Benzema était bien positionné, Casemiro se montre autoritaire sur Mané (72e). Le vice-champion d’Angleterre pousse, pousse, mais sans trouver la faille. Klopp effectue un doublé changement, Firmino et Naby Keita remplacent Henderson et Thiago (77e) , les Anglais jouent leur va-tout. Alerté par Mané, Salah voit son centre contré par l’excellent Militao (78e). Dans les tribunes, Ronaldo « El Fenomeno » assiste au spectacle. Courtois encore lui, s’emploie pour sortir le danger (81e) et dans la foulée, le nouvel entrant Naby Keita devise son tir (82e). Salah s’échoue sur Courtois, exceptionnel.Victime de crampe, l’Uruguay Valverde cède sa place à Camavinga (86e). Malgré la rentrée de Ceballos et 5 minutes de temps additionnel, les Reds ne parviennent pas à rétablir l’équilibre, et doivent s’incliner pour la seconde fois en finale en 4 ans devant le même adversaire. Du coup, pas de septième titre pour le club de la Mersey qui laisse le Real de Madrid ajouter un sacre de plus plans son escarcelle.