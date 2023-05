Comme Patrick Vieira et son inséparable Vicks Vaporub, lorsqu’il jouait sous les couleurs des Gunners d’Arsenal, le tenant en titre de la LDC, le Real de Madrid, use aussi de ce fameux procédé. D’après le média espagnol Marca relayé Foormercato, avant le début de chacune de leurs rencontres, les joueurs madrilènes se dirigent en effet vers leur staff médical pour imprégner leur maillot de cette miraculeuse pommade. Son but ? C’est de faciliter la respiration des joueurs et soulager les petites douleurs musculaires et articulaires. Selon le média français grâce aux vertus anti-inflammatoires de l’eucalyptus, cette pommade permet en effet d’améliorer l’apport d’oxygène aux poumons, ce qui peut faire la différence lors d’activités sportives. Ce soir à l’issue du décisif choc contre City, on saura si ce rituel portera bonheur aux Merengue.

