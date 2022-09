«On voulait le prolonger, mais il ne voulait pas. Alors, on a décidé qu’il valait mieux le vendre que de le libérer en 2023. Le Barça a construit un superbe effectif, mais on a des règles financières : quand on renouvelle les contrats de joueurs de plus de 30 ans, nous ne le faisons pour pas plus d’une saison. Si c’était une erreur ? Je ne sais pas. Nous n’étions pas disposés à lui donner un contrat de quatre ans, à 34 ans, en lui versant un salaire aussi élevé. C’est une stratégie». Malgré quelques tensions, le directeur sportif a assuré que Lewy «a apporté des bouteilles de champagne et on s’est dit au revoir en amis. Il parlera toujours en bien du Bayern et nous de lui». Mais ce soir, Robert Lewandowski va essayer de faire mal à son ancienne maison dans ce match qui fait office de choc de la soirée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy