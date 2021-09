The Goal of the Week results are in – and it's good news for Leo Messi ? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF

Ce jeudi, l’UEFA a décerné le titre honorifique du plus beau but de cette 2ème journée de phase de poules. La récompense est dévolue à Lionel Messi, qui est devant devant Sébastien Thill, Alex Telles et Antoine Griezmann. Pour son premier but sous les couleurs parisiennes, son premier en Ligue des champions cette année, Le sextuple Ballon d’or a vraiment crevé les écrans mardi soir lors du choc de la poule A entre le PSG et Manchester City, en marquant un but venu d’ailleurs après une merveille de remise de Mbappé, décisif sur le premier but de Gueye.

