Football-Ligue des Champions UEFA : Monaco et Lamine Camara domptent le Barça et démarrent la compétition de belle manière

Pour leurs retrouvailles avec les Blaugrana, les Monégasques se sont encore montrés conquérants. Lamine Camara et ses partenaires ont disposé des hommes d'Hansi Flick (2-1), quelques semaines après leur avoir infligé une raclée lors du tournoi Gamper

L’AS Monaco, tout comme le Paris Saint-Germain, autre représentant français en Ligue des champions, a bien entamé sa campagne européenne. Opposée à son homologue catalane, qu’elle avait déjà humiliée lors du Trophée Gamper (3-0) dans son propre stade, la formation monégasque a récidivé. Lamine Camara, titularisé après avoir suivi le protocole commotion, est remplacé par Aleksandr Golovin à la mi-temps. Ses coéquipiers ont rapidement pris les devants grâce à un but d’Akliouche à la 16e minute (1-0). Cependant, l’avantage est de courte durée, puisque Lamine Yamal égalise 12 minutes plus tard (28e, 1-1). En seconde période, Ilenikhena scelle la victoire des Monégasques à la 71e minute, offrant à son équipe une précieuse victoire (2-1). Grâce à ce succès, l’ASM et Lamine Camara réussissent parfaitement leur entrée en lice en Ligue des champions.