Auteur de l’ouverture du score à l’Allianz Arena mercredi, l’Allemand a inscrit son 8e but en sept matchs face aux Blaugranas et a distribué deux passes décisives. Le joueur de la Mannschaft avait également été déterminant lors des deux dernières victoires marquantes du Bayern. Au match aller en Espagne lors de la victoire bavaroise (0-3), il avait ouvert le score d’une frappe lointaine. Il y a seize mois, lors de l’historique raclée infligée à Messi et compagnie (2-8) lors du final 8 à Lisbonne, le champion du monde Allemand 2014 avait signé un doublé et avait été élu homme du match par l’UEFA.

