Irresistibles en Ligue 1, avec six victoires et seulement un nul concédé en sept journées, Pape Gueye et compagnie maintiennent le rythme du PSG, avec qui, ils partagent le meme nombre de points et la tête de la Ligue 1. Devancé au goal différence par leurs rivaux parisiens, les olympiens possèdent tout de meme la meilleures défense du championnat (-3 contre -4). Mais pour leur retour en Ligue des champions, les protégés de Tudor ont été battus en fin de match par les Spurs d’Antonio Conte à Londres (2-0). Ce soir, devant leur public, les partenaires du Sénégalais voudront se reprendre en remportant les 3 points de la victoire, face à des Allemands de l’Eintracht Francfort eux aussi sévèrement battus à domicile par le Sporting (0-3). Donc, le club de la Canebière fera face à un adversaire revanchard. Après les attentes nées de leur bon comportement d’ensemble pendant 76 minutes face à Tottenham avant de sombrer, les représentants français peuvent légitimement prétendre remporter le match de ce soir. Et la victoire renversante acquise avec caractère contre Lille (2-1) lors de la dernière journée de la Ligue 1, peut inciter à beaucoup d’optimisme. L’Olympique de Marseille doit gagner à domicile et pouvoir enfin décoller au classement de la poule D. Pour la rencontre de ce soir, Pape Gueye qui formait une paire avec Guendouzi contre les Nordistes, devait débuter sur le banc au profit de Rongier le titulaire habituel.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy