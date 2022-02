Durant un live sur Twitch avec son compatriote Ronaldo « El Fenomeno », l’attaquant parisien a annoncé que lui et ses partenaires vont être au niveau de l’évènement face aux Madrilènes lors du match retour : « L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid. » A déclaré à son compatriote ex légende madrilène, celui qui est revenu d’une blessure assez longue pour participer au match aller crédité ?une passe décisive sur le but victorieux de Mbappé dans le temps additionnel. D’ici le 9 mars lors du match retour, le buteur de la Seleçao va avoir assez de rythme pour porter les siens à écrire l’histoire.

