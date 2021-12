Pour la réception des Belges, Pochettino fera sans, Neymar, Ramos et Draxler, toujours aux soins. Les Espagnols, Rico et Bernat, ainsi que le Brésilien Raphina, en retours progressifs, sont aussi absents. Les 2 internationaux sénégalais, Gana Gueye et Abdou Diallo sont dans le groupe, où on note la présence d’un nouveau joueur, le jeune Radriamamy (18 ans).

