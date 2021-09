XALIMANEWS-Au terme d’une partie très compliqué, le Paris Saint Germain a enfin vaincu le signe indien en dominant Manchester City (2-0) dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions, ce soir au Parc. Une victoire qui porte les signatures d’idrissa Gana Gueye, encore buteur et Lionel Messi qui ouvre son compteur but. Mais que ce fut chaud !

Quelle partie vécue par les supporters parisiens et l’effectif du PSG, ce soir face à Manchester City, au Parc des Princes, dans le cadre de la 2e journée des phases de poule de la Ligue des champions. Pour ce choc dantesque entre 2 prétendants au sacre, les 2 formations, propriétaires des richissimes milliardaires du Golfe, avaient dans leurs effectifs respectifs, leurs meilleurs atouts. D’emblée, les Cityzens, comme d’habitude, mettent le pied sur le ballon et à la 2e minute, Verratti commet la première faute. Paris est trop bas dans ce début de match et City monopolise le cuir, De Bruyne centre mais Kimpembé enraye l’action. Sur l’une des premières fulgurances du PSG, Idrissa Gana Gueye ouvre le score à la suite d’un débordement de Mbappé qui centre pour Neymar qui se troué, et Boouummmn en pleine lucarne, le Sénégalais nettoie les filets adverses (1-0), pour son 4e but de la saison, le premier en Ligue des Champions cette année lors de son premier match. Le match est lancé. La réaction des hommes de Guadiola ne se fait pas attendre, Mahrez le meilleur Skyblue sème la zizanie dans la défense française mais Donnarumma veille, Grealish s’y met aussi, la défense du PSG ne rompt pas. Les occasions pleuvent côté City, 17e, 20e, 23e, 25e, 27e, 28e, 33e, 35e, 37e, 38e, les opportunités se succèdent à un rythme infernal pour les Finalistes de la dernière édition, mais ni Grealish, ni Mahrez, ni De Bruyne, encore moins Bernardo Sylva qui sur une double action trouve et la barre transversale et le poteau, ne parviennent pas à tromper Donnarumma. Si ce n’est le portier Transalpin qui maintient son équipe à flot, c’est alors la défense qui s’interpose. Paris vacille mais je tombe pas. La mi-temps est sifflée sur une dernière action de City détournée par Donnarumma et un sauvetage en tête plongeante en corner d’Hakimi. Déjà, on a dénombré 27 attaques contre 6 et 5 corners contre 1, en faveur des partenaires d’Ederson.

En seconde période, les Anglais démarrent sur les mêmes bases, face à un PSG toujours recroquevillé derrière, Messi, sous la domination adverse, joue simple et semble attendre le bon moment, Neymar se perd dans des dribbles inutiles et Mbappé est le Parisien qui semble le plus incisif malgré son faible rendement. Gana Gueye gravement taclé par De Bruyne (45e), semble mieux portant et abat un énorme travail de sape, en jaillissant, taclant, et certaines fois, sortant proprement le ballon. Au plus fort de la domination des Skyblues, les Franciliens récupèrent le ballon depuis leur défense et passent à l’offensive, Messi en possession du ballon fait un dribble et pique vers l’intérieur depuis la droite pour solliciter Mbappé, qui remise dans le tempo pour l’Argentin arrivé lancé, qui, d’un sublime intérieur du gauche nettoie carrément les filets d’Ederson, impuissant, qui ne peut que constater les dégâts (2-0). L’argentin ouvre son compteur but avec le PSG, au grand bonheur du public qui exulte de bonheur. Sur cette action de grande classe, l’Albiceleste a porté l’estocade aux hommes de Guardiola, qui auraient au moins mériter un meilleur sort lors de ce match. Pochettino peut faire entrer Danilo et à la place de Gana, qui sort sous les vivats du public. Paris en souffrance, remporte ce match compliqué et indécis à un moment. Cependant, le club francilien peut remercier, Donnarumma pour ses importantes interventions, Gana Gueye pour son énorme prestation avec son grand but pour l’ouverture du score, mais surtout Lionel Messi pour avoir su tuer le match au moment décisif. La prestation de la défense parisienne est aussi à saluer, car au moment où l’équipe subissait, elle a tenu bon sans paniquer. Une bonne note pour Mbappé, passeur décisif sur les 2 buts de son équipe.