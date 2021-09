? La réaction de Leo Messi après la victoire ? Manchester City : « Sur le but, tout va très vite. C'est un contre, je joue avec @KMbappe qui me la remet en une touche de balle et je peux frapper instantanément. » Et aussi Mauricio Pochettino et @gigiodonna1 ? #?????? pic.twitter.com/RK0ehm38FR

«Sur le but, tout va très vite. C’est un contre, je joue avec Kylian, qui me la remet bien en une touche de balle pour que je puisse frapper instantanément. Je suis très heureux pour ce but, pour mon deuxième match ici au Parc. Je suis heureux d’avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters, surtout lors d’un match si important. Je suis très content sur le plan personnel, satisfait du résultat. Maintenant, il faut continuer !», a-t-il dit.

