Touché aux adducteurs, la stratège Auriverde est rentré dans la capitale française ce mercredi pour passer des examens. Cependant, les nouvelles ne seraient pas bonnes. D’après Footmercato qui cite le journal L’Équipe, le Brésilien (116 sélections, 70 buts) souffre d’«une petite lésion de l’adducteur de la cuisse gauche». De ce fait, Ney est d’ores et déjà forfait pour la réception du FC Nantes ce samedi en Ligue 1 (17h, 14e journée), et pourrait rater le déplacement à Manchester pour y affronter City en Ligue des Champions mercredi (21h). Et dire qu’après un coup de moue, Neymar avait commencé à reprendre des couleurs, en réussissant un doublé contre Bordeaux (3-2) et enchaînant une belle prestation avec la Seleçao face à la Colombie.

