Malgré le match poussif de son club, ponctué d’un nul, le Portugais qui a pris la place d’Abdou Diallo en seconde période, semblait ravi en fin de match, dans ses propos rapportés par Footmercato. «Je suis très content d’avoir fait mes débuts en Ligue des Champîons et de jouer pour le Paris SG. Maintenant, il faut continuer comme ça», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Forcément, on est déçu par le résultat. Tous les matches de Champions’ League sont difficiles, l’équipe de Bruges a bien défendu et a tenu le coup jusqu’au bout. Il nous a manqué un peu de réussite devant le but, mais on va continuer à travailler pour améliorer cela».

