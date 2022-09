Le central des Franciliens pourrait postuler pour la reception de la Juventus, ce mardi soir au Parc des Princes. Comme stipulé par le règlement et l’article 52.05 de la LdC, «les suspensions non purgées à la suite d’avertissements répétés et les avertissements simples infligés dans l’UEFA Champions League […] sont annulés au terme de la saison». De ce fait, Christophe Galtier pourra bel et bien compter sur le champion du monde 2018.

