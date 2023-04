Anglais et Italiens ont réussi une belle opération dand le cadre des quarts de finales allers de la Ligue des champions, en s’imposant devant les Allemands du Bayern (3-0) et les Portugais du Benfica (0-1. A l’Etihad, City a réalisé le coup parfait en explosant son adversaire grace aux realisations de Rodri (27e), Bernardo Sylva (70e) et Haaland (76e). On verra mal le Bayern et Sadio Mané qui est entré en jeu à la 69ème minute, réaliser l’exploit à Munich face à une telle armada britannique. A Lisbonne, les Lombards de l’Inter ont surpris le Benfica (0-2), grâce à Nicolas Barella (51e) et Romelu Lukaku sur penalty (82e). Avec de tels resultats, Anglo-Saxons et Transalpins prennent de bonnes options en vue d’une qualification dans le dernier carré de la Ligue des champions édition 2022/2023.

