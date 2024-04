Football-Ligue des champions UEFA/Quarts retours : choc dramatique entre City et Real à l’Etihad, Arsenal en quête d’exploit face au Bayern à Munich

XALIMANEWS-Ce mercredi dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions, Manchester City et le Bayern qui étaient allés faire match nul en déplacement, respectivement devant le Real (3-3) et Arsenal (2-2) vont recevoir à domicile. Deux gros chocs qui enflamment l’Europe du football.

Huit jours après le prolifique nul à Santiago Bernabéu (3-3), Manchester City et le Real Madrid donnent rendez vous ce mercredi soir à l’Etihad Stadium pour des retrouvailles épiques en quart de finale retour. À la maison, les Skyblues semblent irrésistibles et peuvent compter sur le soutien de leurs fans, et surtout du retour de leur stratège malade lors de la manche aller. Les Anglais comptent bien éliminer les Espagnols une seconde fois en deux ans. Cependant, les Merengue sont des durs à cuire et possèdent un effectif pour réaliser l’exploit, avec Bellingham, Vinicuis et Rodrigo, même si la.tache semble trop corsée. Mais on est pas recordman des titres (14) pour rien. Cependant, le Real de Madrid va avoir en souvenir la déculottée de la saison dernière sur ce même stade (4-0). Pour info, les Citizens n’ont plus perdu dans leur antre en C1 depuis septembre 2018 et une défaite contre l’OL. Ce soir, entre le champion en titre et le recordman de trophée dans la compétition, un grand va rester à quai, ce qui serait dramatique pour un effectif taillé pour remporter le Graal européen.

Au même moment à l’Allianz Arena de Munich, le Bayern reçoit Arsenal. Les Allemands qui on tout perdu cette saison dans leurs compétitions nationales, comptent sur cette C1 pour remporter un trophée. Et pour celà, il faut d’abord éliminer un adversaire qu’ils ont l’habitude de martyriser. Après le nul (2-2) de l’Emirates Stadium, Musiala et partenaires veulent finir le job à la maison. Cependant, c’est pas gagné d’avance car Arsenal a de la qualité et peut doucher n’importe quel adversaire. Après la défaite amère en championnat ce week-end devant Aston Villa (0-2), les Gunners seront revanchards et aborderont ce match retour, pied au plancher. Un match qui s’annonce alléchant et les Anglais veulent enfin vaincre le signe indien face à des adversaires qui se montrent souvent cliniques en leurs présences, en atteste trois résultats défavorables (5-1 , 5-1, 1-5) lors de leurs 3 dernières confrontations avant celle de la manche aller.